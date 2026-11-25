La Cina ha lanciato con successo la missione spaziale Shenzhou-24, con a bordo tre astronauti, tra cui il primo cittadino straniero destinato a raggiungere la stazione orbitale cinese Tiangong. Il razzo Lunga Marcia-2F è decollato alle 8.18 ora locale dal centro spaziale di Jiuquan, nel nord-ovest del Paese. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa cinese Xinhua, l'ingresso in orbita è avvenuto regolarmente circa dieci minuti dopo il lancio.

Chi sono gli astronauti della missione Shenzhou-24

L'equipaggio è composto dal comandante Tang Hongbo, dall'ingegnere di volo Wu Yi e dal pachistano Muhammad Zeeshan Ali, pilota dell'aeronautica militare del Pakistan, che partecipa alla missione in qualità di specialista di carico utile. La sua presenza a bordo rappresenta una novità assoluta per il programma spaziale cinese e segna una nuova tappa nella cooperazione tra Pechino e Islamabad nel settore aerospaziale.

Il programma spaziale cinese e l'obiettivo della Luna

Nel corso della missione Shenzhou-24 gli astronauti saranno impegnati in attività di ricerca ed esperimenti scientifici in orbita. La realizzazione della stazione spaziale Tiangong è uno dei principali traguardi raggiunti negli ultimi anni dal programma spaziale cinese, che punta ora a portare astronauti sulla superficie della Luna entro il 2030.