La Cina si prepara a portare per la prima volta un astronauta straniero sulla propria stazione spaziale Tiangong. Si tratta del pachistano Muhammad Zeeshan Ali, specialista di carico utile, che partirà mercoledì a bordo della missione Shenzhou-24, con decollo previsto alle 8.18 ora locale (le 1.18 in Italia) dal centro di lancio di Jiuquan, nel nord-ovest del Paese. "Porto il nome del Pakistan sulle mie spalle e le speranze di 250 milioni di pachistani", ha dichiarato Ali alla presentazione dell'equipaggio, come riportano i media cinesi.

Nuovo capitolo nella cooperazione spaziale tra Cina e Pakistan

La permanenza in orbita durerà circa cinque giorni, al termine dei quali l'astronauta tornerà sulla Terra a bordo della navicella Shenzhou-23, attraccata alla Tiangong a maggio. La missione rappresenta un nuovo capitolo nella cooperazione spaziale tra Pechino e Islamabad, che hanno accolto la selezione di Ali come un passaggio significativo nei rapporti bilaterali. Il ministro dell'Informazione pachistano, Attaullah Tarar, l'ha definita motivo di "gioia e orgoglio" per il Paese. Pechino ha investito ingenti risorse nel proprio programma spaziale, con l'obiettivo di raggiungere gli Stati Uniti. La permanenza sulla Tiangong dell'astronauta Zhu Yangzhu sarà inoltre prolungata fino a un anno, in un test di resistenza in vista delle future ambizioni cinesi sulla Luna e nello spazio profondo.