Oltre 700mila soldati russi sarebbero stati uccisi dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina (LIVEBLOG). È la stima diffusa da Meduza e Mediazona, due testate indipendenti russe, sulla base di nuovi dati sottratti da gruppi di hacker filoucraini al servizio di statistica statale russo Rosstat. Una cifra che dà la misura del costo umano della guerra per Mosca, mentre il Cremlino continua a mantenere riservate le informazioni sulle perdite militari.



I dati ottenuti dagli hacker hanno permesso di individuare almeno 490mila morti di militari registrate dalle autorità russe fino a settembre. Ma il bilancio effettivo sarebbe molto più alto, perché i registri statali vengono aggiornati con ritardi significativi e non comprendono gran parte dei decessi del 2025 e del 2026. Per arrivare alla stima di oltre 700mila vittime, Meduza e Mediazona hanno applicato metodi statistici, includendo anche i militari dichiarati dispersi, ma ritenuti probabilmente morti.



Il New York Times, che ha pubblicato l'analisi, precisa di non aver verificato in modo indipendente né i dati né le conclusioni. La stima riguarda esclusivamente i soldati uccisi e non comprende i feriti. Secondo Michael Kofman, ricercatore del Carnegie Endowment for International Peace, la Russia continua a perdere più militari di quanti ne riesca a reclutare. Mosca, tuttavia, resta sulla traiettoria per arruolare circa 409mila soldati nel 2026, anche grazie ai consistenti incentivi economici offerti alle reclute.