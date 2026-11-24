Donald Trump incontra domani Mark Rutte in Florida, dopo i colloqui della scorsa settimana con Vladimir Putin e Xi Jinping. Il segretario della Nato ha cercato ripetutamente di ridurre le tensioni all’interno della NATO e di mantenere il sostegno di Trump all’Alleanza ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrerà domani mercoledì 25 novembre il segretario generale della Nato, Mark Rutte, a Palm Beach, in Florida. Lo ha annunciato la Casa Bianca. “Mark Rutte è un leader fantastico. È un uomo fantastico" ha detto Trump. L’incontro avviene una settimana dopo che il presidente Usa ha incontrato, in Asia, il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping, definendoli “ entrambi amici”. Ha speso parole gentili anche per Mark Rutte, definendolo “un leader fantastico. È un uomo fantastico". Mark Rutte ha cercato ripetutamente di ridurre le tensioni all’interno della NATO e di mantenere il sostegno di Trump all’Alleanza.

I temi dell’incontro All’ordine del giorno dell’incontro i negoziati di pace per l’Ucraina, le spese per la difesa degli Stati della NATO e le garanzie di sicurezza per Kiev. Jared Kushner, inviato speciale degli Stati Uniti, ha affermato che Trump è aperto a una garanzia basata sul principio della difesa collettiva previsto dall’Articolo 5. Il presidente ucraino Volodimir Zelensky sostiene che l’Europa deve partecipare ai negoziati di pace. Approfondimento Trump dopo vertice in Asia: “Putin vuole pace ma non negoziati”