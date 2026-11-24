Donald Trump incontra domani Mark Rutte in Florida, dopo i colloqui della scorsa settimana con Vladimir Putin e Xi Jinping. Il segretario della Nato ha cercato ripetutamente di ridurre le tensioni all’interno della NATO e di mantenere il sostegno di Trump all’Alleanza
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrerà domani mercoledì 25 novembre il segretario generale della Nato, Mark Rutte, a Palm Beach, in Florida. Lo ha annunciato la Casa Bianca. “Mark Rutte è un leader fantastico. È un uomo fantastico" ha detto Trump. L’incontro avviene una settimana dopo che il presidente Usa ha incontrato, in Asia, il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping, definendoli “ entrambi amici”. Ha speso parole gentili anche per Mark Rutte, definendolo “un leader fantastico. È un uomo fantastico". Mark Rutte ha cercato ripetutamente di ridurre le tensioni all’interno della NATO e di mantenere il sostegno di Trump all’Alleanza.
I temi dell’incontro
All’ordine del giorno dell’incontro i negoziati di pace per l’Ucraina, le spese per la difesa degli Stati della NATO e le garanzie di sicurezza per Kiev. Jared Kushner, inviato speciale degli Stati Uniti, ha affermato che Trump è aperto a una garanzia basata sul principio della difesa collettiva previsto dall’Articolo 5. Il presidente ucraino Volodimir Zelensky sostiene che l’Europa deve partecipare ai negoziati di pace.
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Rutte su Ucraina: “Non c'è ancora consenso su adesione alla Nato”
"Non esiste ancora un consenso tra i Paesi membri della Nato sull'ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza atlantica", ha spiegato Rutte, dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a chiedere l'ammissione del proprio Paese nell'organizzazione militare occidentale. Sebbene all'Ucraina sia stata riconosciuta una "prospettiva" di futura adesione alla Nato, attualmente tra i Paesi membri "non esiste l'unanimità", ha sottolineato Rutte durante la riunione annuale dell'Assemblea parlamentare della Nato, a Berlino. Allo stesso tempo, ha sottolineato: "È assolutamente chiaro, da parte dell'Alleanza, che quando si tratta di decidere chi è membro della Nato e chi non lo è, la decisione spetta alla Nato stessa".