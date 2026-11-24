Il felino ha 19 anni ed è in sovrappeso. Nell’ultimo periodo sarebbe stato deciso di non imporre ulteriori restrizioni alimentari. La scelta viene collegata al rischio che procurare altro stress a un animale anziano possa essere controproducente
E' diventato un fenomeno social il leopardo di 19 anni di nome Pan Baobao, definito "obeso". Le sue dimensioni vengono descritte come circa doppie rispetto a quelle che dovrebbe avere un felino, ma le cause della sua condizione non sono chiare. La dieta dell’animale è stata sospesa dopo ripetuti tentativi senza il risultato atteso. Il leopardo vive nel Parco Zoo di Panzhihua, nella provincia del Sichuan, nel Sud-Ovest della Cina, si muove con fatica all’interno della gabbia. I veterinari hanno dichiarato: "Abbiamo sospeso la dieta di Pan Baobao, era inutile".
Il parco zoologico ha ribadito che Pan Baobao è in buona salute
Nonostante l’obesità e le difficoltà negli spostamenti, il parco rassicura che Pan Baobao è in buona salute. I tentativi di intervenire sull’alimentazione non hanno portato agli esiti sperati. Le immagini del felino che documentano l’insuccesso delle diete sono state diffuse anche sui social, tra gli altri da Virgilio e Daily Tribune. Nell’ultimo periodo sarebbe stato deciso di non imporre ulteriori restrizioni alimentari. La scelta viene collegata al rischio che procurare altro stress a un animale anziano possa essere controproducente.