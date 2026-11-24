Il felino ha 19 anni ed è in sovrappeso. Nell’ultimo periodo sarebbe stato deciso di non imporre ulteriori restrizioni alimentari. La scelta viene collegata al rischio che procurare altro stress a un animale anziano possa essere controproducente

E' diventato un fenomeno social il leopardo di 19 anni di nome Pan Baobao, definito "obeso". Le sue dimensioni vengono descritte come circa doppie rispetto a quelle che dovrebbe avere un felino, ma le cause della sua condizione non sono chiare. La dieta dell’animale è stata sospesa dopo ripetuti tentativi senza il risultato atteso. Il leopardo vive nel Parco Zoo di Panzhihua, nella provincia del Sichuan, nel Sud-Ovest della Cina, si muove con fatica all’interno della gabbia. I veterinari hanno dichiarato: "Abbiamo sospeso la dieta di Pan Baobao, era inutile".