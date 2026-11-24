Dopo quarant'anni alla guida del Le Petit Nice di Marsiglia, lo chef francese 67enne ha deciso di cedere il locale, che vanta tre stelle Michelin, alla famiglia Saadé. Passedat, alla guida del ristorante per decenni, ha annunciato la sua decisione spiegando che il figlio, orientato verso un percorso professionale diverso, "non intende proseguire l’attività di famiglia". L’ultimo servizio è fissato per il 30 gennaio 2027

Gérald Passedat vende il suo ristorante. Dopo quarant'anni alla guida del Le Petit Nice di Marsiglia, lo chef francese 67enne ha deciso di cedere il locale, che vanta tre stelle Michelin, alla famiglia Saadé, già socia di minoranza della struttura. Un passaggio di testimone che segna "la fine di un’epoca per l’alta cucina francese", come si legge su Reporter Gourmet . Passedat, alla guida del ristorante per decenni, ha annunciato la sua decisione spiegando che il figlio, orientato verso un percorso professionale diverso, "non intende proseguire l’attività di famiglia". L’ultimo servizio è fissato per il 30 gennaio 2027, dopodiché partiranno i lavori di restyling del locale.

La decisione di Gérald Passedat

Il ristorante, situato sulla baia di Maldormé lungo la Corniche Kennedy di Marsiglia, passerà quindi nelle mani della famiglia Saadé che, proprietaria del gruppo marittimo Cma Cgm, ha un rapporto di lunga data con i Passedat. Il padre dello chef, Jean-Paul, era legato da un'amicizia con il fondatore del gruppo, Jacques Saadé. Il cambio di proprietà sarà poi accompagnato da un intervento di rinnovamento a partire da febbraio 2027, in occasione dei 110 anni dalla nascita del locale. L'insegna Le Petit Nice invece resterà la stessa. Oltre al ristorante, la struttura comprende anche un hotel cinque stelle affiliato a Relais & Châteaux, con 19 camere, una piscina di acqua salata e il bistrot Le 1917.

Passedat resterà come consulente

Come riferisce ancora Reporter Gourmet, Passedat "pur sfilandosi la giacca da chef esecutivo, resterà al fianco della nuova proprietà nel ruolo di consulente speciale per almeno un biennio, affiancando a questo incarico una nuova attività di consulenza indipendente". Resta invece da definire il nome dello chef che guiderà la cucina alla prossima riapertura. Passedat ha già chiarito che, nel nuovo corso, il mantenimento delle tre stelle Michelin non dovrà diventare l'obiettivo prioritario.