La piccola si era allontanata da sola dal cortile della casa di famiglia, situata in una zona desertica a Eloy ed è stata trovata dall’anziano dopo ore di ricerche. Subito ricoverata in ospedale, è tornata a casa dai genitori

Un nonno dell'Arizona ha ritrovato una bimba di due anni che si era allontanata da casa e vagava nel deserto. "Non lo dimenticherò mai finché vivrò", ha dichiarato Jay Stewart, raccontando in una conferenza stampa il momento in cui ha ritrovato la piccola Vella Campillo.

"Il nonno eroe"

Lo scorso 17 novembre la bambina si è allontanata da sola nel pomeriggio dal cortile della casa di famiglia, situata in una zona desertica a Eloy. I genitori, Joseph Campillo e Deanna Fritz, hanno riferito che la piccola stava giocando con i fratelli ed era sotto la supervisione di un altro familiare. Subito è scattata un'intensa operazione di ricerca, che ha coinvolto decine di agenti delle forze dell'ordine e membri della comunità, unitisi come volontari per setacciare il deserto circostante. Tra i volontari c'era anche Stewart. Dopo cinque ore, intorno alla mezzanotte, quando la temperatura era scesa a 10 gradi, l'uomo stava illuminando dei cespugli con la sua torcia quando ha visto spuntare Vella sana e salva ma al limite dell'ipotermia. La piccola è stata subito ricoverata in ospedale ed ora è tornata a casa dai genitori.