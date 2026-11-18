Un'inchiesta per violenza sessuale è stata aperta in Spagna a carico di Julio Iglesias. Il giudice istruttore dell'Audiencia Nacional, Antonio Pina, ha ammesso la querela contro il cantante Julio Iglesias per presunti reati contro la libertà sessuale, lesioni e trattamento degradante e lo ha convocato a comparire il prossimo 3 febbraio. Il magistrato, informa il tribunale, ha riconosciuto la competenza della giustizia spagnola a indagare, dopo che la Procura ha modificato la propria posizione sulla vicenda, inizialmente archiviata per mancanza di collegamenti con la Spagna. Il giudice ha accolto in parte la denuncia presentata da due ex dipendenti del cantante, attraverso l'organizzazione Women's Link Worldwide.

Le denunce di una colf e di una fisioterapista

A denunciare il cantante, a gennaio, sono state una collaboratrice domestica e una fisioterapista, che affermano di aver subito aggressioni sessuali e maltrattamenti quando lavoravano in una proprietà di Iglesias alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana nel 2021. Proprio perché i presunti reati sarebbero stati commessi all'estero la Procura si era dichiarata non competente. La magistratura spagnola ha poi rivisto la propria posizione in ottobre, dopo che a settembre è stata depositata una seconda denuncia, in particolare per "molestie sessuali e aggressione sessuale" e per "lavoro forzato e degradante". Le due querelanti sono state convocate a testimoniare "di persona" davanti al giudice il 3 febbraio prossimo. All'epoca, Iglesias aveva parlato di accuse "assolutamente false" e assicurato di non aver mai "aggredito o mancato di rispetto a nessuna donna".