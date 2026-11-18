L'Istituto Nazionale di Belle Arti e Letteratura (INBAL) del Messico ha avviato un'indagine formale e sollevato dubbi sulla legittimità dell'esportazione del quadro. Dal 1984, infatti, le opere di Frida Kahlo sono dichiarate monumenti artistici nazionali in Messico e la loro esportazione è severamente vietata

Christie's ha ritirato dall'asta di New York il dipinto “Congreso de los pueblos por la paz” di Frida Kahlo poche ore prima dell'inizio delle offerte. La decisione è stata presa per consentire ulteriori verifiche sulla provenienza dell'opera, il cui valore stimato è compreso tra i 2,5 e i 3,5 milioni di dollari. L'Istituto Nazionale di Belle Arti e Letteratura (INBAL) del Messico ha avviato un'indagine formale e sollevato dubbi sulla legittimità dell'esportazione del quadro. Dal 1984, infatti, le opere di Frida Kahlo sono dichiarate monumenti artistici nazionali in Messico e la loro esportazione è severamente vietata. Il nodo centrale riguarda l'epoca in cui il quadro ha lasciato il Paese poiché il divieto non ha valore retroattivo. Per questo le autorità messicane hanno chiesto a Christie's "informazioni complete sull'origine dell'opera", oltre che sollecitato "il rinvio della sua asta". Un portavoce ha confermato che il lotto è stato rimosso dalla 20th-Century Evening Sale per svolgere ricerche approfondite.