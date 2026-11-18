L'Istituto Nazionale di Belle Arti e Letteratura (INBAL) del Messico ha avviato un'indagine formale e sollevato dubbi sulla legittimità dell'esportazione del quadro. Dal 1984, infatti, le opere di Frida Kahlo sono dichiarate monumenti artistici nazionali in Messico e la loro esportazione è severamente vietata
Christie's ha ritirato dall'asta di New York il dipinto “Congreso de los pueblos por la paz” di Frida Kahlo poche ore prima dell'inizio delle offerte. La decisione è stata presa per consentire ulteriori verifiche sulla provenienza dell'opera, il cui valore stimato è compreso tra i 2,5 e i 3,5 milioni di dollari. L'Istituto Nazionale di Belle Arti e Letteratura (INBAL) del Messico ha avviato un'indagine formale e sollevato dubbi sulla legittimità dell'esportazione del quadro. Dal 1984, infatti, le opere di Frida Kahlo sono dichiarate monumenti artistici nazionali in Messico e la loro esportazione è severamente vietata. Il nodo centrale riguarda l'epoca in cui il quadro ha lasciato il Paese poiché il divieto non ha valore retroattivo. Per questo le autorità messicane hanno chiesto a Christie's "informazioni complete sull'origine dell'opera", oltre che sollecitato "il rinvio della sua asta". Un portavoce ha confermato che il lotto è stato rimosso dalla 20th-Century Evening Sale per svolgere ricerche approfondite.
Il dipinto
Realizzato nel 1952, il dipinto raffigura una colomba della pace posata in un paesaggio ed è un'opera legata all'impegno politico di Fria Kahlo. Secondo un collettivo di artisti e attori culturali, l'opera è stata rimossa illegalmente diversi anni fa dal Museo Frida Kahlo, la famosa Casa Azul (Casa Blu) di Città del Messico. Questo rapporto si basa su un testo di Hilda Trujillo, ex direttrice di questa istituzione, pubblicato nel 2025. In questo documento, la signora Trujillo afferma che l'opera era presente nel catalogo originale di Casa Azul già nel 1957, ma che dal 2011 in poi appare registrata a nome di vari proprietari, alcuni dei quali erano all'estero. "Non capiamo come o perché abbia lasciato il museo Frida Kahlo" ha sottolineato. L'attuale direzione del museo ha assicurato in un comunicato che "la casa d'aste Christie's era stata informata che l'opera è sotto un'indagine in corso condotta dalle autorità messicane.