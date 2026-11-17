Il presidente americano avvia una missione in Asia tra proteste nelle Filippine e incontri con i leader del Quad, mentre al centro del confronto restano commercio, semiconduttori e tensioni nel Mar Cinese Meridionale. Il viaggio proseguirà a Shenzhen con l'atteso vertice trilaterale con Xi Jinping e Vladimir Putin
Il presidente americano Donald Trump è atteso nelle Filippine, prima tappa di un viaggio di tre giorni in Asia che proseguirà a Shenzhen, in Cina, dove è previsto un vertice trilaterale con Xi Jinping e Vladimir Putin. Sul tavolo anche l'ipotesi di un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un. Ad accoglierlo a Manila non ci sono solo i leader, ma anche migliaia di manifestanti. Circa duemila persone sono già scese in strada, esponendo striscioni contro Trump e contro Pax Silica, il progetto americano per sviluppare una filiera tecnologica alternativa a quella cinese. La polizia ha bloccato alcune strade per impedire ai manifestanti di raggiungere il Philippine International Convention Center, sede del 49esimo vertice dell'Asean, Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico.
Il ritorno del Quad
Dopo l'arrivo a Manila, Trump incontrerà il premier indiano Narendra Modi, la premier giapponese Sanae Takaichi e il primo ministro australiano Anthony Albanese. Si tratta del primo vertice del Quad, il gruppo di cooperazione strategica nato per bilanciare l'influenza cinese nell'Indo-Pacifico, dal ritorno di Trump alla Casa Bianca nel gennaio 2025. Tra i temi principali figurano le tensioni nel Mar Cinese Orientale e Meridionale. Secondo diversi analisti, il tempo limitato a disposizione dei leader difficilmente consentirà passi concreti. L'incontro assume soprattutto un valore politico in vista dei successivi colloqui con Xi e Putin. Trump parteciperà inoltre a una riunione speciale con gli undici Paesi dell'Asean dedicata alla cooperazione economica e alla sicurezza regionale, prima della cena ufficiale del vertice.
Dazi, commercio e semiconduttori
Le tensioni commerciali con Washington hanno dominato i lavori del summit. Il premier cinese Li Qiang ha criticato il crescente protezionismo americano, evidenziando invece l'espansione dei rapporti commerciali tra Pechino e i Paesi del Sud-est asiatico. Sulla stessa linea anche il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e il premier canadese Mark Carney, che hanno sottolineato la necessità di ridurre la dipendenza dal mercato statunitense. A pesare sui rapporti sono anche le nuove restrizioni statunitensi alle esportazioni di semiconduttori avanzati per l'intelligenza artificiale. Le aziende che intendono vendere questi chip a Singapore, Malesia, Thailandia e Indonesia dovranno ottenere una licenza speciale, poiché Washington teme possibili trasferimenti verso destinazioni non autorizzate. A Manila Trump dovrebbe inoltre firmare un accordo commerciale con la Thailandia. L'intesa prevede l'eliminazione dei dazi sulla maggior parte dei prodotti statunitensi e la rimozione di alcune barriere alle importazioni di automobili, generi alimentari e farmaci. Bangkok si è inoltre impegnata a investire oltre 18 miliardi di dollari nell'acquisto di velivoli statunitensi e a importare prodotti agricoli e gas naturale liquefatto.
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Le dispute nel Mar Cinese Meridionale
Tra le priorità dell'Asean restano la crisi in Myanmar e le tensioni nel Mar Cinese Meridionale, area attraversata da alcune delle principali rotte commerciali del mondo e rivendicata quasi interamente da Pechino. I Paesi dell'associazione stanno lavorando con la Cina a un codice di condotta per prevenire incidenti e scontri nelle acque contese. Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli attriti tra le unità della guardia costiera cinese e quelle filippine. Washington respinge le rivendicazioni territoriali di Pechino e ha più volte ribadito che il trattato di mutua difesa con Manila si applica anche a eventuali attacchi contro le forze filippine nel Mar Cinese Meridionale.
Il nodo Pax Silica
Mercoledì Trump incontrerà il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. al palazzo presidenziale di Malacanang. Oltre ai temi militari, sono attesi annunci su accordi commerciali e investimenti nei settori della difesa, dell'aviazione, dell'energia e della tecnologia. Particolare attenzione sarà riservata a Pax Silica, il progetto americano che mira a creare una filiera integrata per semiconduttori e terre rare, riducendo la dipendenza dalla Cina. Il piano prevede la realizzazione di un grande polo industriale per l'intelligenza artificiale a nord di Manila. L'iniziativa è però contestata da mesi dalle comunità locali per il rischio che diverse famiglie indigene siano costrette ad abbandonare le proprie terre. L'ambasciatore americano nelle Filippine, Lee Lipton, ha precisato che durante la visita di Trump non sarà firmato alcun accordo relativo al sito.