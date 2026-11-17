Il presidente americano avvia una missione in Asia tra proteste nelle Filippine e incontri con i leader del Quad, mentre al centro del confronto restano commercio, semiconduttori e tensioni nel Mar Cinese Meridionale. Il viaggio proseguirà a Shenzhen con l'atteso vertice trilaterale con Xi Jinping e Vladimir Putin ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il presidente americano Donald Trump è atteso nelle Filippine, prima tappa di un viaggio di tre giorni in Asia che proseguirà a Shenzhen, in Cina, dove è previsto un vertice trilaterale con Xi Jinping e Vladimir Putin. Sul tavolo anche l'ipotesi di un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un. Ad accoglierlo a Manila non ci sono solo i leader, ma anche migliaia di manifestanti. Circa duemila persone sono già scese in strada, esponendo striscioni contro Trump e contro Pax Silica, il progetto americano per sviluppare una filiera tecnologica alternativa a quella cinese. La polizia ha bloccato alcune strade per impedire ai manifestanti di raggiungere il Philippine International Convention Center, sede del 49esimo vertice dell'Asean, Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico.

Il ritorno del Quad Dopo l'arrivo a Manila, Trump incontrerà il premier indiano Narendra Modi, la premier giapponese Sanae Takaichi e il primo ministro australiano Anthony Albanese. Si tratta del primo vertice del Quad, il gruppo di cooperazione strategica nato per bilanciare l'influenza cinese nell'Indo-Pacifico, dal ritorno di Trump alla Casa Bianca nel gennaio 2025. Tra i temi principali figurano le tensioni nel Mar Cinese Orientale e Meridionale. Secondo diversi analisti, il tempo limitato a disposizione dei leader difficilmente consentirà passi concreti. L'incontro assume soprattutto un valore politico in vista dei successivi colloqui con Xi e Putin. Trump parteciperà inoltre a una riunione speciale con gli undici Paesi dell'Asean dedicata alla cooperazione economica e alla sicurezza regionale, prima della cena ufficiale del vertice.

PHILIPPINES ASEAN SUMMIT

Dazi, commercio e semiconduttori Le tensioni commerciali con Washington hanno dominato i lavori del summit. Il premier cinese Li Qiang ha criticato il crescente protezionismo americano, evidenziando invece l'espansione dei rapporti commerciali tra Pechino e i Paesi del Sud-est asiatico. Sulla stessa linea anche il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e il premier canadese Mark Carney, che hanno sottolineato la necessità di ridurre la dipendenza dal mercato statunitense. A pesare sui rapporti sono anche le nuove restrizioni statunitensi alle esportazioni di semiconduttori avanzati per l'intelligenza artificiale. Le aziende che intendono vendere questi chip a Singapore, Malesia, Thailandia e Indonesia dovranno ottenere una licenza speciale, poiché Washington teme possibili trasferimenti verso destinazioni non autorizzate. A Manila Trump dovrebbe inoltre firmare un accordo commerciale con la Thailandia. L'intesa prevede l'eliminazione dei dazi sulla maggior parte dei prodotti statunitensi e la rimozione di alcune barriere alle importazioni di automobili, generi alimentari e farmaci. Bangkok si è inoltre impegnata a investire oltre 18 miliardi di dollari nell'acquisto di velivoli statunitensi e a importare prodotti agricoli e gas naturale liquefatto. Potrebbe interessarti Cosa possiamo aspettarci dal primo incontro tra Xi-Putin-Trump

Le dispute nel Mar Cinese Meridionale Tra le priorità dell'Asean restano la crisi in Myanmar e le tensioni nel Mar Cinese Meridionale, area attraversata da alcune delle principali rotte commerciali del mondo e rivendicata quasi interamente da Pechino. I Paesi dell'associazione stanno lavorando con la Cina a un codice di condotta per prevenire incidenti e scontri nelle acque contese. Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli attriti tra le unità della guardia costiera cinese e quelle filippine. Washington respinge le rivendicazioni territoriali di Pechino e ha più volte ribadito che il trattato di mutua difesa con Manila si applica anche a eventuali attacchi contro le forze filippine nel Mar Cinese Meridionale.