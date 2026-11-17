La figlia di Jensen Huang continua a lavorare in Nvidia e il suo ruolo rappresenta una delle prime sfide per Colette Kress , nominata amministratrice delegata ad interim dopo le dimissioni del fondatore del colosso dei chip. Secondo quanto riporta il New York Times, Madison Huang, diventata di fatto capo dello staff del padre, ha acquisito una notevole influenza all'interno dell'azienda. Kress dovrà ora decidere quali responsabilità affidarle e come gestire la presenza degli altri familiari dell'ex Ceo. La questione emerge mentre Nvidia affronta le conseguenze dello scandalo che ha portato alle dimissioni di Huang e le nuove restrizioni statunitensi sull'esportazione di chip avanzati per l'intelligenza artificiale.

Nvidia, il ruolo della figlia di Jensen Huang

Secondo il New York Times, Madison Huang ha esercitato negli ultimi anni un'influenza significativa sulle decisioni aziendali, pur senza ricoprire formalmente il ruolo di capo dello staff. La sua vicinanza al padre le avrebbe consentito di intervenire in questioni strategiche e organizzative, creando tensioni con alcuni dirigenti.

La sua permanenza in Nvidia pone ora una questione di governance per Colette Kress, chiamata a guidare la società durante la ricerca di un nuovo amministratore delegato. La manager dovrà stabilire quale ruolo continuerà ad avere Madison Huang, ma anche definire le responsabilità del figlio dell'ex Ceo, Spencer Huang, e del genero Nico Caprez, entrambi ancora impiegati nell'azienda.

Le dimissioni di Jensen Huang e la nomina di Colette Kress

Jensen Huang ha lasciato la guida di Nvidia dopo le rivelazioni su alcune relazioni extraconiugali, tra cui quella con una dirigente legata a Megaspeed, società di Singapore al centro di accertamenti statunitensi sulle esportazioni di chip avanzati.

Il 12 novembre Nvidia ha annunciato ufficialmente la nomina di Colette Kress, fino ad allora direttrice finanziaria del gruppo, ad amministratrice delegata ad interim. Kress continuerà a ricoprire anche il ruolo di responsabile finanziaria fino alla scelta del successore permanente.

La società ha inoltre nominato Harvey Jones presidente del consiglio di amministrazione e avviato la ricerca di un nuovo Ceo, valutando candidati sia interni sia esterni.

Usa, nuove restrizioni sulle esportazioni di chip per l'intelligenza artificiale

Intanto il governo statunitense ha annunciato un ulteriore inasprimento delle restrizioni all'esportazione di chip avanzati per l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di impedire che la tecnologia americana raggiunga la Cina attraverso Paesi terzi.

Le nuove disposizioni prevedono l'obbligo di ottenere una licenza statunitense per esportare chip ad alte prestazioni verso Singapore, Malesia, Indonesia, Thailandia e Brasile. Sono inoltre introdotti requisiti più rigorosi per i gestori di data center che mettono a disposizione capacità di calcolo basate su chip americani.

Le misure intendono contrastare sia il contrabbando fisico dei semiconduttori sia l'accesso indiretto alle tecnologie attraverso infrastrutture informatiche situate all'estero.

L'indagine su Megaspeed e i sospetti di spionaggio

Il Dipartimento del Commercio e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno confermato di collaborare nell'indagine su Megaspeed, società di cloud computing con sede a Singapore, per possibili violazioni delle norme sulle esportazioni.

Secondo la dichiarazione congiunta delle autorità americane, gli accertamenti sono iniziati nel 2024 e hanno compreso un'ispezione presso la sede della società nel giugno 2025. In quell'occasione è stata interrogata l'allora amministratrice delegata Alice Huang, sulla quale sono emersi sospetti di spionaggio a favore della Cina.

Si tratta di accuse e ipotesi investigative, non di responsabilità accertate. Le autorità statunitensi hanno dichiarato che eventuali violazioni della legge saranno perseguite.

Singapore e Indonesia chiedono chiarimenti a Washington

Le nuove restrizioni hanno suscitato preoccupazione nei Paesi interessati. Singapore ha dichiarato di voler garantire alle proprie imprese un accesso affidabile ai chip avanzati per l'intelligenza artificiale e ha avviato interlocuzioni con le autorità statunitensi per chiarire la portata delle misure.

Anche l'Indonesia sta valutando il possibile impatto delle nuove regole sulle attività economiche e sugli investimenti, in particolare nel settore dei data center. Giacarta si è detta disponibile a un confronto tecnico con Washington per assicurare l'accesso alle tecnologie di calcolo avanzate destinate a usi commerciali legittimi.