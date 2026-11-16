Nvidia, Financial Times: "Huang vuole tornare a capo dell'azienda"

A pochi giorni dalle sue dimissioni dalla carica di amministratore delegato, seguite allo scandalo delle relazioni extraconiugali, una delle quali con una presunta spia cinese, il fondatore del gruppo avrebbe un piano per riprendersi il posto. Sostenuto da grossi nomi del settore e - forse - anche dalla Casa Bianca ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Jensen Huang non si è ancora arreso. A pochi giorni dalle dimissioni rassegnate in seguito allo scandalo delle relazioni extraconiugali con due dipendenti e una dirigente di un'azienda cliente sospettata dall'intelligence Usa di essere una spia cinese, l'ex amministratore delegato di Nvidia avrebbe già un piano per tornare alla guida del gruppo. E dalla sua avrebbe alleati decisamente pesanti.

Il possibile sostegno della Casa Bianca Mentre alcuni suoi alleati nella Silicon Valley - tra cui figurerebbe anche Elon Musk - stanno facendo pressione sul board perché lo reintegri, riferisce il Financial Times, Huang avrebbe discusso con alcuni collaboratori la possibilità di rientrare in carica. Il tutto probabilmente anche con il supporto della Casa Bianca.

Centomila firme per Huang Secondo quanto riferito al quotidiano britannico, un nutrito gruppo di leader della Silicon Vally starebbe formando una specie di "unità di crisi" che avrebbe proprio l'obiettivo di sostenere il ritorno di Huang a capo di Nvidia, cercando l'appoggio di Donald Trump, lui stesso legato all'ex ceo. La petizione, che conterebbe già oltre 100mila adesioni, avrebbe in calce firme importanti come quelle di Elon Musk, ceo di Tesla e SpaceX, e Tim Sweeney, amministratore delegato di Epic Games: "Tutti i nomi che contano nel settore tecnologico, al di fuori dei laboratori di frontiera, nutrono grande stima per Jensen", ha dichiarato una fonte al Financial Times che assicura che lo stesso Huang è al corrente dell'iniziativa e la sostiene.

Bessent contro Huang Non tutti, all'interno dell'amministrazione Usa, sono però dalla parte di Huang. Se la posizione di Trump sul suo ritorno potrebbe essere possibilista, ben altra è quella del segretario del Tesoro Scott Bessent, che ha detto di augurarsi un "profondo rinnovamento" ai vertici dell'azienda e, in un'intervista a Fox News, ha invitato il consiglio d'amministrazione di Nvidia a cercare un nuovo ceo esterno. "Ciò che conta davvero è verificare se in Nvidia esistesse la cultura orientata al rispetto delle restrizioni Usa all'export", ha chiarito Bessent, che ha liquidato le questioni personali di Huang e le sue relazioni extraconiugali con un lapidario: "Le debolezze di Jensen sono affari suoi". Bessent ha poi detto di attendersi risposte dall'indagine interna e dal consiglio d'amministrazione di Nvidia "entro i prossimi dieci giorni", ribadendo che si tratta di "un'azienda straordinaria" e definendo Jensen Huang "un innovatore incredibile". Tutto questo, però, "non li esime dagli obblighi di conformità", ha concluso Bessent.