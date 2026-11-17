La polizia ha interrotto le trasmissioni e nominato un amministratore del governo, esattamente come ha fatto un mese fa contro un'altra tv turca vicina all'opposizione

La polizia turca ha fatto irruzione nella sede di Istanbul di Sozcu TV, emittente vicina all'opposizione, procedendo ad arresti e insediando un amministratore nominato dal governo; lo ha reso noto il gruppo editoriale su X.

Un mese fa operazione analoga contro Halk TV

Si tratta dell'ultima iniziativa contro i media vicini all'opposizione, che giunge a un mese di distanza da un'operazione analoga contro Halk TV, il canale di informazione più seguito in Turchia: in quell'occasione, la polizia aveva interrotto le trasmissioni e nominato un amministratore. "La polizia sta perquisendo l'edificio di Sozcu in base a un mandato del tribunale. La polizia ha isolato l'edificio", ha riferito il suo account ufficiale su X. "E' stato nominato un amministratore per Sozcu! La polizia sta perquisendo l'edificio... Ci sono stati degli arresti".