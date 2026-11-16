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Per gli americani le piattaforme social hanno troppo potere politico

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

In un Paese estremamente polarizzato, repubblicani e democratici, secondo il sondaggio del Pew Research Center, sembrano andare d'accordo sul fatto che le aziende che gestiscono le grandi piattaforme abbiano troppa influenza sulla politica americana. Quando si parla di media tradizionali invece il giudizio è più articolato

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