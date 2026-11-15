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Perché molti americani abbandonano le comunità online?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Circa un terzo degli adulti statunitensi dichiara di aver abbandonato almeno una comunità online nel corso della propria esperienza su Internet. Le ragioni sono diverse e raccontano molto di come sono cambiati questi spazi e di come si trasformano le esigenze e abitudini

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