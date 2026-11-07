Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nuova Zelanda, alle elezioni legislative è testa a testa tra i due principali partiti

Mondo
©Ansa

A metà scrutinio, secondo quanto emerge dai dati della commissione elettorale, il Partito Nazionale (conservatore) e il Partito Laburista (di centro-sinistra) si attestano entrambi al 29,4% dei consensi. Confermato quanto pronosticato dai sondaggi: né il primo ministro uscente, Christopher Luxon, né il leader dell'opposizione, Chris Hipkins, hanno voti sufficienti per governare da soli

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Alle elezioni legislative in Nuova Zelanda, con oltre il 50% dei voti scrutinati, i due principali partiti in corsa si trovavano in una situazione di sostanziale parità, senza che nessuno dei due abbia ottenuto una maggioranza assoluta. Secondo quanto emerge dai dati della commissione elettorale, il Partito Nazionale (conservatore) e il Partito Laburista (di centro-sinistra) si attestano entrambi al 29,4% dei consensi.

Elezioni in bilico

Già alla vigilia, queste elezioni legislative si preannunciavano come una delle consultazioni più combattute nella storia del Paese. Le urne sono state chiuse alle 19 ora locale (le 7 in Italia). Secondo i sondaggi condotti alla vigilia del voto, né il primo ministro uscente, Christopher Luxon, né il leader dell'opposizione, Chris Hipkins, avrebbero ottenuto voti sufficienti per governare da soli. Uno scenario che si sta confermando anche nello scrutinio. La tornata elettorale si è svolta in un clima di preoccupazione per l'aumento del costo della vita e, più in generale, per lo stato dell'economia.

Vedi anche

Elezioni Nuova Zelanda, National Party contro Labour Party: scenario
FOTOGALLERY

X

1/15
Mondo

Elezioni midterm 2026, i migliori meme sulla sconfitta di Trump

Ecco come il popolo social reagisce al voto di metà mandato negli Stati Uniti, segnato dalla vittoria a valanga dei Democratici sia alla Camera sia al Senato. Tra ironia e sfottò sull'inquilino della Casa Bianca creati con l'IA, ecco il meglio del web sull'election day

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Argentina, oltre 40mila candidature in 24 ore per entrare nei servizi

Mondo

La Side (Secretaría de Inteligencia de Estado) apre per la prima volta un concorso pubblico per...

Iran, Trump: “Accordo o li distruggo”. Colpita l'isola Qeshm. LIVE

live Mondo

L'amministrazione Trump è spaccata sull'Iran. Il vicepresidente JD Vance preme per la fine del...

Trump: “Progressi” con Kiev e Mosca. Nuovi attacchi missilistici. LIVE

live Mondo

"Russia e Ucraina per la prima volta vogliono raggiungere un accordo. Sarà un accordo molto...

Papa Leone in Uruguay, oggi visita alla 'città italiana' di Paysandù

Mondo

Nel secondo giorno di visita ub Sud America il Pontefice farà tappa in una delle città più...

Allarmi bomba, Financial Times: "Servizi europei indagano pista russa"

Mondo

Operazione transfrontaliera tra le agenzie continentali per risalire all'origine delle minacce....

Mondo: I più letti