Argentina, oltre 40mila candidature in 24 ore per entrare nei servizi

L'Argentina apre per la prima volta le porte dei propri servizi segreti attraverso un concorso pubblico per reclutare nuovi agenti. La Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) ha annunciato di aver ricevuto oltre 40.000 candidature nelle prime 24 ore dall'apertura delle iscrizioni per entrare nel Corpo di intelligence nazionale.La selezione, rivolta ai cittadini argentini, rientra in un processo di riorganizzazione del Sistema di intelligence nazionale che, secondo l'organismo, punta a rafforzarne la trasparenza e la professionalizzazione, introducendo una carriera basata sul merito, sulla formazione e sui risultati. La procedura è stata formalizzata con una risoluzione firmata dal segretario dell'intelligence, Cristian Auguadra, e pubblicata sul Bollettino ufficiale.

Le candidature vanno presentate online fino al 30 novembre

La Side ricerca profili con competenze in analisi strategica, operazioni, cyberintelligence, tecnologia, lingue straniere, studi regionali, controspionaggio e sicurezza. Nel presentare l'iniziativa, l'organismo ha avvertito che il lavoro comporta orari irregolari, un elevato livello di impegno e rischi concreti. Tra i requisiti figurano la cittadinanza argentina, il diploma di scuola superiore e la disponibilità a trasferirsi nella capitale, Buenos Aires. I candidati dovranno inoltre superare controlli medici e di sicurezza, compresa un'indagine sui precedenti personali. Il percorso di selezione prevede una prima valutazione dei profili, un esame digitale di cultura generale e successive prove scritte, fisiche e psicologiche, oltre a un colloquio individuale. I candidati selezionati accederanno quindi al corso di formazione di base presso la Scuola nazionale di intelligence. Il completamento del corso non garantirà tuttavia l'assunzione, che dipenderà dai risultati ottenuti e dal numero di posti disponibili.