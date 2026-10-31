Azioni e obbligazioni soffrono il terzo mese consecutivo di perdite: a livello nazionale crescono i dubbi sulle riserve e sulle elezioni del 2027. Pesano il voto in Brasile e i dubbi globali sui mercati

I titoli argentini hanno chiuso il terzo mese consecutivo in calo, colpiti dalla volatilità internazionale e dai dati deludenti sull'attività economica locale. In ottobre il rischio Paese ha accumulato un incremento di 180 unità raggiungendo quota 787 punti con un rialzo del 6,2%, il valore più alto dell'anno. Il mercato ha risentito dell'esito del ballottaggio in Brasile e della generale flessione dei mercati esteri. Il direttore di Rafaela Capital Fernando Camusso ha sottolineato che "Wall Street sta correggendo con forza per i dubbi sulla redditività dell'enorme spesa in intelligenza artificiale".