Vienna, italiano ucciso a coltellate dopo una lite: uomo confessa

L'omicidio è avvenuto nel quartiere di Meidling dopo un violento diverbio scoppiato in un appartamento. La vittima, gravemente ferita, ha tentato di fuggire in strada prima di accasciarsi. La polizia austriaca ha bloccato un 51enne di nazionalità spagnola che ha confessato l'aggressione

Secondo quanto ricostruito dalla polizia viennese, l'italiano è stato raggiunto da alcuni fendenti ma, nonostante le gravi ferite, è riuscito a scappare in strada, inseguito dall'aggressore, prima di crollare all'incrocio tra Krichbaumgasse e Bendlgasse. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori e i tentativi di rianimazione praticati sul posto, per il 35enne non c'è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo a causa di una profonda ferita.

Un cittadino italiano di 35 anni, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, è stato ucciso a coltellate a Vienna in seguito a un violento litigio. L'episodio si è verificato nel quartiere residenziale di Meidling, dove la discussione tra la vittima e un uomo di 51 anni di origini spagnole è degenerata all'interno di un'abitazione.

Il fermo del sospettato

L'intervento delle forze dell'ordine austriache ha permesso di individuare e bloccare in tempi brevi il presunto responsabile. L'uomo, un 51enne apparso in forte stato di agitazione e presumibilmente sotto l'effetto dell'alcol, presentava evidenti tracce di sangue sugli indumenti. Dopo un'iniziale fase in cui è caduto in contraddizione durante i primi accertamenti, il sospettato ha confessato l'aggressione nel corso dell'interrogatorio.

L'arma del delitto

Le testimonianze raccolte sul posto hanno inoltre indirizzato gli investigatori sulla possibile arma del delitto. Alcuni passanti hanno riferito infatti di aver visto il 51enne disfarsi di un oggetto durante l'inseguimento. Le ricerche successive hanno permesso di recuperare nelle vicinanze il manico di un coltello, ritenuto l'arma utilizzata per il delitto.

Le indagini sul movente

Gli inquirenti della capitale austriaca mantengono il massimo riserbo sulle motivazioni alla base del litigio e sulla natura dei rapporti intercorsi tra i due uomini, elementi che saranno chiariti con il proseguo dell'inchiesta. Al momento le autorità non hanno ancora diffuso le generalità della vittima italiana, mentre proseguono i rilievi tecnici per ricostruire con esattezza le fasi della colluttazione all'interno dell'appartamento.