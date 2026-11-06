Brasile, ucciso l'imprenditore reggiano Alessandro Erminetti

Alessandro Erminetti, ingegnere reggiano in pensione di 72 anni ed ex amministratore della storica impresa Csi Srl, costruzioni stradali e idrauliche, è stato ucciso in Brasile con un colpo di pistola alla tempia. L'omicidio è avvenuto lo scorso 9 ottobre, ma la notizia è stata diffusa dalla famiglia solo dopo il funerale. Secondo quanto riporta la Gazzetta di Reggio, l'uomo è stato freddato mentre stava cercando di difendere il proprio zaino in quella che apparentemente sembrerebbe una tentata rapina, ma su cui vige ancora il massimo riserbo.

La dinamica dei fatti

Stando alle prime ricostruzioni e a quanto riportato dalla stampa locale, l'imprenditore era appena atterrato nel Paese sudamericano per fare visita al figlio, che vive e lavora lì da sette anni. Ad attenderlo all'aeroporto c'era il socio in affari del figlio, ma lungo il tragitto a bordo dell'auto a São Gonçalo do Amarante è stato offerto un passaggio a uno sconosciuto che poi ha aggredito e ucciso Alessandro Erminetti.

Il tentativo di rapina e la fuga

Secondo quanto si apprende, tutto sarebbe successo in pochi attimi all'interno della vettura. Il passeggero sconosciuto ha estratto una pistola e a quel punto, Erminetti avrebbe reagito per impedire che l'aggressore si impossessasse di un piccolo zaino rosso che portava con sé. Nel corso della colluttazione è partito il colpo fatale e l'assalitore è poi fuggito a bordo dell'auto dopo aver costretto a scendere il socio alla guida.