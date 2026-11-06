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Paraguay nel caos, un terremoto sociale e istituzionale

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il crac di Ueno Bank ha lasciato circa tre milioni di paraguaiani senza accesso ai propri conti e congelato centinaia di milioni di dollari di fondi pubblici. Travolto dalle accuse sui suoi legami con l'istituto, il presidente Santiago Peña si è dimesso, ma il Congresso ha respinto le dimissioni per avviare l'impeachment

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