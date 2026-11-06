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Oltre il muro, itinerari di archeologia urbana a Berlino

Costanza Ruggeri

C’è un ente che mappa, tutela e promuove il ricchissimo patrimonio storico-industriale della capitale tedesca. Un progetto di cooperazione strategica che valorizza pezzi della storia berlinese e li trasforma in attrazioni culturali e turistiche accessibili a tutti. Ospite oggi di Insider è Dorothee Haffner, direttrice del Berliner Zentrum Industriekultur

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