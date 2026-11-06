Lo show al Villa Park di Birmingham fu l'ultima esibizione dell'artista, il suo fu un (inconsapevole) addio ai fan poichè morì 17 giorni dopo un evento che ha portato nella sua città natale 44mila persone da tutto il mondo. Colonna sonora e film saranno disponibili dal prossimo 11 dicembre
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