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Ozzy Osbourne & Black Sabbath, Back To The Beginning è album e film e diventa storia

Fabrizio Basso

Fabrizio Basso
©Getty

Lo show al Villa Park di Birmingham fu l'ultima esibizione dell'artista, il suo fu un (inconsapevole) addio ai fan poichè morì 17 giorni dopo un evento che ha portato nella sua città natale 44mila persone da tutto il mondo. Colonna sonora e film saranno disponibili dal prossimo 11 dicembre

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