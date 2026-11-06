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Usa, le midterm hanno sancito la fine del trumpismo?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La pesante sconfitta alle elezioni di metà mandato ha incrinato il rapporto tra Donald Trump e il Partito repubblicano. Da JD Vance a Ron DeSantis, i possibili candidati alle presidenziali del 2028 iniziano a prendere le distanze dal presidente, il cui sostegno rischia di trasformarsi da garanzia di successo a ostacolo politico

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