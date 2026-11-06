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Come ha fatto Burnham a risollevare i consensi per i Laburisti?
In 100 giorni il premier britannico ha varato una serie di misure sul costo della vita e può vantare una popolarità personale che nessun altro leader britannico ha
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