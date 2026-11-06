L'Ue e l'attesa della rivoluzione quantistica

Le tecnologie quantistiche promettono di rivoluzionare settori come la medicina, la chimica e la difesa, grazie a capacità di calcolo oggi impensabili. Ma a che punto è la ricerca? E come si posiziona l’Europa nella competizione con Stati Uniti e Cina? Ne abbiamo parlato con Antonio Amendola di FTI Consulting, tra opportunità, ostacoli tecnologici e sfide geopolitiche