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L'Ue e l'attesa della rivoluzione quantistica

Renato Coen

Renato Coen
©Getty

Le tecnologie quantistiche promettono di rivoluzionare settori come la medicina, la chimica e la difesa, grazie a capacità di calcolo oggi impensabili. Ma a che punto è la ricerca? E come si posiziona l’Europa nella competizione con Stati Uniti e Cina? Ne abbiamo parlato con Antonio Amendola di FTI Consulting, tra opportunità, ostacoli tecnologici e sfide geopolitiche

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