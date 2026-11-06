Neonato morto di morbillo negli Usa, è il secondo caso in pochi giorni

Il bimbo è deceduto in Wisconsin a causa di complicazioni legate all’infezione. "Qualsiasi morte di un bambino è una tragedia e ancora di più quando è legata a una malattia prevenibile con il vaccino", ha comunicato la segretaria del Wisconsin Department of Health Services. Appello ai cittadini alla prevenzione: "Due dosi sono efficaci al 97%"

Un neonato è morto negli Stati Uniti per complicanze legate al morbillo. Questo caso registrato dal dipartimento dei Servizi sanitari del Wisconsin arriva a pochi giorni da un altro bambino deceduto a causa dell’infezione nello Stato di New York. "È con il cuore pesante che stiamo segnalando la prima morte in molti anni di un bambino collegata a un'epidemia di morbillo nel Wisconsin", ha detto la segretaria del Wisconsin Department of Health Services, Kirsten Johnson. "Qualsiasi morte di un bambino è una tragedia e ancora di più quando è legata a una malattia prevenibile con il vaccino. È importante che tutti gli abitanti del Wisconsin valutino il loro rischio e adottino misure per proteggere se stessi e la loro famiglia".