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Neonato morto di morbillo negli Usa, è il secondo caso in pochi giorni

Mondo

Il bimbo è deceduto in Wisconsin a causa di complicazioni legate all’infezione. "Qualsiasi morte di un bambino è una tragedia e ancora di più quando è legata a una malattia prevenibile con il vaccino", ha comunicato la segretaria del Wisconsin Department of Health Services. Appello ai cittadini alla prevenzione: "Due dosi sono efficaci al 97%"

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Un neonato è morto negli Stati Uniti per complicanze legate al morbillo. Questo caso registrato dal dipartimento dei Servizi sanitari del Wisconsin arriva a pochi giorni da un altro bambino deceduto a causa dell’infezione nello Stato di New York. "È con il cuore pesante che stiamo segnalando la prima morte in molti anni di un bambino collegata a un'epidemia di morbillo nel Wisconsin", ha detto la segretaria del Wisconsin Department of Health Services, Kirsten Johnson. "Qualsiasi morte di un bambino è una tragedia e ancora di più quando è legata a una malattia prevenibile con il vaccino. È importante che tutti gli abitanti del Wisconsin valutino il loro rischio e adottino misure per proteggere se stessi e la loro famiglia".

Appello alla prevenzione

Dall'inizio dell'anno, nello Stato sono stati riportati 431 casi di morbillo, il numero più alto da più di 35 anni. L'ultimo decesso era stato registrato nel 1990. Le autorità sanitarie non hanno fornito ulteriori dettagli sulla morte del neonato "per proteggere la privacy della famiglia e del bambino". Il Wisconsin Department of Health Services ha poi lanciato un appello agli “abitanti del Wisconsin a essere proattivi nella prevenzione delle malattie per proteggere se stessi e la comunità. Il modo migliore per prevenire il morbillo è con il vaccino contro il morbillo, la parotite e la rosolia. Due dosi sono efficaci al 97%".

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