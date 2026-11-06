Francia, scuolabus fuori strada nell'Ain: almeno 2 morti, 16 i feriti

Il drammatico incidente è avvenuto a Lent. Il mezzo è uscito di strada e ha urtato un albero in un fossato: le due vittime sono un minorenne e un giovane maggiorenne. Tre feriti sono gravi. "L'autista, ricoverato in ospedale, al momento non ha ancora potuto essere ascoltato", ha spiegato la procura di Bourg-en-Bresse, che ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Il conducente e'Il mezzo trasportava 43 persone, tra cui 15 minori

Un autobus di linea è uscito di strada a Lent, nel dipartimento francese dell'Ain (nell'Est del Paese), ed è finito in un fossato, dove ha urtato un albero. La procura di Bourg-en-Bresse ha fatto sapere che almeno due persone sono morte: si tratta di un minorenne e di un giovane maggiorenne. I feriti sono 16: tre sono gravi, altri 13 hanno riportato danni leggeri. Nel bus c'erano 43 persone in tutto, fra le quali 15 minorenni. La stessa procura, che ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale, ha aggiunto in un comunicato che l'autista del bus, ricoverato, "non ha ancora potuto essere interrogato" e che è stata aperta "un'inchiesta per omicidio stradale". La prefettura dell'Ain ha attivato il centro operativo dipartimentale per coordinare l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine. Il ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot, ha annunciato su X che si recherà sul posto. "È sempre una dura prova quando i nostri studenti, i nostri figli, sono vittime di un incidente del genere", ha dichiarato il ministro dell'Istruzione, Édouard Geffray, esprimendo alle famiglie la vicinanza del governo e della comunità scolastica.