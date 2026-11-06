Il tracollo di uno dei principali istituti bancari del Paese ha bloccato i risparmi di circa tre milioni di cittadini, scatenando il panico tra i correntisti e violente proteste ad Asuncion. Il presidente Santiago Peña ha annunciato le dimissioni, ma il Congresso intende procedere con l'impeachment ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il dissesto finanziario di Ueno Bank, istituto bancario nato nel 2021, sta gettando il Paraguay nel caos. Dopo l'intervento della Banca Centrale, circa tre milioni di cittadini sono rimasti senza accesso ai propri risparmi innescando il panico tra i risparmiatori e manifestazioni violente. Travolto dalla crisi e accusato di conflitto di interessi per i suoi precedenti legami societari con la banca, il presidente Santiago Peña ha annunciato le dimissioni, ma il Congresso ha annunciato che intenderà procedere con l'impeachment. Uno scandalo finanziario e politico che ha lasciato momentaneamente senza soldi quasi la metà della popolazione paraguaiana e rischia di avere pesanti ripercussioni.

Il collasso di Ueno Bank In Paraguay la crisi è esplosa in tutta la sua forza e gravità in seguito al dissesto finanziario di Ueno Bank. Nata nel 2021 come realtà fintech e trasformatasi rapidamente in uno dei pilastri del sistema creditizio nazionale, la banca era arrivata a gestire circa 850 milioni di dollari di fondi pubblici, inclusi i depositi di importanti istituzioni statali ed enti previdenziali, grazie a strategie commerciali aggressive, servizi digitali avanzati e una massiccia presenza pubblicitaria. Dietro questa rapida e apparentemente solida espansione, tuttavia, si celavano criticità strutturali profonde e importanti. Oltre a gravi irregolarità nella contabilizzazione delle attività, di recente le autorità di vigilanza hanno infatti scoperto l'erogazione di prestiti altamente rischiosi concessi a società direttamente collegate agli azionisti di controllo, tra cui figurava anche Peña fino al marzo 2025. Una volta ristabiliti i bilanci sulla base della realtà finanziaria, il capitale dell'istituto è crollato a meno della metà del minimo previsto dalla legge. Di fronte a questo scenario, la Banca Centrale è intervenuta martedì bloccando conti, carte e trasferimenti per avviare la migrazione dei depositi e delle attività recuperabili verso altri istituti bancari.

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Il panico dei risparmiatori Il blocco improvviso ha generato un'ondata di panico collettivo, con lunghe file di cittadini davanti alle filiali e milioni di persone momentaneamente impossibilitate ad accedere al proprio denaro per le spese quotidiane. Le conseguenze economiche e sociali si sono rivelate immediate: il ministero del Lavoro stima infatti che circa 7.000 posti di lavoro, tra diretti e indotto, siano stati travolti dal collasso della banca. Per tamponare l'emergenza, il Congresso ha approvato un meccanismo straordinario basato su un fondo di garanzia statale, pensato per rimborsare integralmente i conti del 97% dei clienti, fino a una soglia di circa 36.000 dollari per depositante. Proteste e scontri in piazza Le rassicurazioni e le misure tampone messe in campo dalle istituzioni non sono bastate in alcun modo a placare le preoccupazioni dei cittadini. La notizia del blocco dei conti e la percezione di un sistema colluso hanno spinto migliaia di risparmiatori e manifestanti a riversarsi nelle strade della capitale Asuncion, trasformando il centro urbano in un teatro di aperta contestazione contro il governo e le autorità finanziarie. La rabbia per la perdita improvvisa dell'accesso ai propri risparmi ha rapidamente alimentato una forte tensione sociale, culminata in ripetuti e violenti scontri con le forze dell'ordine. I reparti antisommossa della polizia sono intervenuti in assetto di guerra, ricorrendo all'uso massiccio di gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere i cortei e contenere i gruppi di manifestanti più facinorosi, decisi a marciare verso i palazzi del potere. Il clima di tensione resta altissimo, alimentato dalla frustrazione di un'intera popolazione che chiede risposte immediate e un'assunzione di responsabilità politica per il crac finanziario.

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I legami con la politica Ciò che in Paraguay ha trasformato un grave dissesto finanziario in una crisi istituzionale senza precedenti sono i profondi legami emersi tra i vertici di Ueno e la sfera del potere politico nazionale. Economista di formazione ed ex funzionario del Fondo monetario internazionale, il presidente conservatore Santiago Peña – eletto nel 2023 tra le file del Partito Colorado – aveva posseduto quote del Grupo Vazquez, la società direttamente collegata al controllo della banca, fino al marzo del 2025. Sostenitore fervente del libero mercato e di un'economia aperta agli investimenti privati, Peña ha mantenuto in politica estera una linea di stretta vicinanza agli Stati Uniti e a Israele, confermando storicamente il riconoscimento diplomatico di Taiwan in controtendenza rispetto alla maggior parte dei partner sudamericani. Considerato un interlocutore chiave e un alleato dell'amministrazione Trump nella regione, Peña era stato ricevuto a Washington appena due settimane prima dallo stesso segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, per consolidare la cooperazione economica bilaterale. Sul fronte interno, tuttavia, la situazione è rapidamente precipitata sotto il peso delle accuse di conflitto di interessi, utilizzo improprio dei fondi pensionistici e presunto insabbiamento delle criticità finanziarie della banca. Ulteriori sospetti sono stati alimentati inoltre dalla nomina alla guida della Banca Centrale di Carlos Carvallo, in passato presidente della finanziaria da cui era originata la stessa Ueno. Le inchieste e la posizione di Peña Per fare piena chiarezza sulla vicenda, la magistratura paraguaiana ha aperto tre distinti fascicoli d'inchiesta che chiamano in causa lo stesso Peña e diversi funzionari pubblici, mentre ben 27 dirigenti e figure legate all'istituto di credito sono stati formalmente incriminati con capi d'accusa che vanno dall'abuso di fiducia alla tentata frode. Pur avendo respinto con fermezza ogni addebito e promesso la massima collaborazione con gli inquirenti, la posizione politica del capo dello Stato è divenuta insostenibile.

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Le dimissioni respinte e l'impeachment Travolto dalla pressione delle piazze e dall'inasprirsi dello scontro politico, il presidente Santiago Peña ha tentato una mossa estrema pubblicando un videomessaggio sulla piattaforma X in cui ha annunciato formalmente le proprie dimissioni, giustificandole come un atto di responsabilità volto a preservare la stabilità del Paese e a tutelare le istituzioni democratiche. "Voglio anche chiedere scusa alla popolazione se in qualche momento ho sbagliato. Non è mai stata mia intenzione tradire la fiducia che avete riposto in me", ha dichiarato nel messaggio, ribadendo che la priorità assoluta rimane la restituzione dei risparmi ai cittadini bloccati dal crac. Nonostante l'annuncio, il Congresso nazionale ha scelto però di non accogliere formalmente le dimissioni, decidendo di tirare dritto con la procedura di impeachment, il cui esito definitivo potrebbe arrivare a breve. Dietro questo rifiuto si celano retroscena giuridici e politici ben precisi: secondo i parlamentari dell'opposizione, accettare le dimissioni volontarie consentirebbe infatti a Peña di conservare lo status privilegiato di senatore a vita, garantendogli le relative immunità e complicando notevolmente eventuali azioni giudiziarie nei suoi confronti. La rimozione formale tramite impeachment spazzerebbe invece via tali tutele, aprendo la strada a conseguenze penali dirette. In caso di esito favorevole alla destituzione, i poteri presidenziali passeranno temporaneamente al vicepresidente Pedro Alliana, esponente di spicco dello stesso Partito Colorado, la forza politica che governa ininterrottamente il Paraguay dal 1948, fatta eccezione per la parentesi compresa tra il 2008 e il 2013. Vedi anche Paraguay, si dimette il presidente Peña per lo scandalo Ueno Bank