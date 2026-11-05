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Paraguay, si dimette il presidente Peña per lo scandalo Ueno Bank

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Peña era a un passo dall'impeachment ed era rimasto politicamente isolato, con il suo stesso partito che aveva aderito alla mozione di destituzione presentata dall'opposizione

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Il presidente del Paraguay Santiago Peña ha annunciato in un messaggio su X le sue dimissioni nel quadro dello scandalo per la bancarotta dell'Ueno Bank. "Ho preso la decisione di presentare le dimissioni con l'obiettivo di preservare le istituzioni e la pace sociale", ha affermato il presidente. Peña era a un passo dall'impeachment ed era rimasto politicamente isolato, con il suo stesso partito che aveva aderito alla mozione di destituzione presentata dall'opposizione.

Sospeso il processo di impeachment

Secondo quanto prevede il protocollo istituzionale si sospende adesso il processo di impeachment in corso di svolgimento alla Camera e il Parlamento dovrà accettare le dimissioni del capo dello Stato. Successivamente sarà il Senato a proclamare l'insediamento alla presidenza dell'attuale vice, Pedro Alliana, e a designare un nuovo vicepresidente. L'opposizione aveva raccolto ieri le firme necessarie alla presentazione di una mozione di 'giudizio politico' contro Peña in Parlamento. Il presidente era stato scaricato oggi dal suo stesso partito che in un comunicato ufficiale aveva annunciato il suo sostegno all'iniziativa per scalzare Peña.

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