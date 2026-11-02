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Harlem, la grandezza del passato contro le paure del presente

Antonio Monda

Antonio Monda
Il clarinettista americano Sidney Bechet e altri musicisti suonano al Mimo Club, ad Harlem

Due documentari celebrano la grandezza culturale di Harlem, tra i protagonisti della Harlem Renaissance e i giganti del jazz. La memoria afroamericana, in un'America sempre più polarizzata e segnata dal riemergere del suprematismo bianco, diventa anche una risposta alle paure del presente. La rubrica di Antonio Monda "Nella città nuda" per Sky Insider

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