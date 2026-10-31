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Trump ha nominato pochi giudici: che impatto avrà sulle Midterm?

Gianluca De Feo

Youtrend

Il numero di nomine giudiziarie di questo secondo mandato è uno dei più bassi nella storia recente. E se perdesse la Camera Alta alle elezioni di metà mandato avrebbe perso un terreno importantissimo, visto che rappresentano uno dei modi in cui si può lasciare un'impronta sulla istituzioni

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