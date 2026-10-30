Etgar Keret: “In questa epoca non riusciamo più a vedere gli altri”

Lo scrittore israeliano parla del voto nel suo Paese: “In Medioriente bisogna essere davvero molto creativi per essere ottimisti. La situazione continua a metterti alla prova. A volte, con il regime di Netanyahu, si ha davvero la sensazione di aver toccato il fondo”
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