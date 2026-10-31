Sicurezza, magistratura, campagna elettorale

Si marcia a passi lunghi verso le elezioni. Sono due le questioni - non novità - che dominano: quella securitaria dal centrodestra e quella dello scontro con i giudici dopo il rilascio di Youssef Siher su decisione della Gip che ha smontato punto per punto i capi di accusa dei colleghi della procura
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