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La tassa sulla verifica: se l'AI fa risparmiare tempo (ma poi se lo riprende)

Federico Guerrini
©Getty

Metà delle ore che l’intelligenza artificiale permette di recuperare se ne vanno in attività di controllo di quanto gli agenti e i bot hanno realizzato. Un problema crescente per le aziende

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