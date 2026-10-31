Michael Kiwanuka: la malattia, la prevenzione e la forza della musica

Il cantautore britannico rompe il silenzio sull’ictus che lo ha colpito a 38 anni: dalla riabilitazione al messaggio di prevenzione sull'ipertensione, fino al nuovo disco autoprodotto e alla collaborazione con il compositore Daniele Luppi
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