Elisabeth del Belgio, la nuova foto ufficiale per i suoi 25 anni

Con dei post su Instagram sul proprio account, il palazzo reale belga ha diffuso un ritratto ufficiale, un francobollo e una moneta a lei dedicati insieme a due nuove biografie che raccontano il percorso di una principessa che si è formata nel suo Paese ma anche molto all'estero. Se salirà al trono, Elisabetta diventerà la prima regina regnante del Belgio secondo l’attuale ordine di successione, dopo una storia monarchica caratterizzata da sovrani.

Un francobollo, una moneta in suo onore e la foto ufficiale. Tutto questo per i 25 anni di Elisabeth, la futura sovrana del Belgio, primogenita di re Filippo e della regina Mathilde.

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La sua formazione

Quando suo padre divenne re nel luglio del 2013, Elisabeth ricevette il titolo di duchessa di Brabante, riservato all’erede presunto al trono. Ha seguito la formazione presso la Reale Accademia Militare belga e poi ha concluso gli studi triennali in storia e politica al Lincoln College dell’Università di Oxford, nel Regno Unito, per completare la formazione alla Harvard Kennedy School a Cambridge, nel Massachusetts, per un master in Public Policy.