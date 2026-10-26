Parlando davanti a più di 800 persone ad Orléans, Marine Le Pen ha promesso nel suo primo comizio di campagna elettorale che, in caso di vittoria, formerà un governo di unione nazionale, pluralista e diretto dall'attuale presidente del partito, Jordan Bardella. La candidata di estrema destra vuole fare della Francia "una nazione di pace" e sostiene che non manderà i giovani a "morire in guerre che non sono le nostre" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La candidata favorita per le presidenziali francesi, Marine Le Pen, ha dichiarato nel primo comizio di apertura di campagna elettorale, ad Orléans, di non voler "rifare la Francia di una volta" ma di voler "costruire la Francia di domani". Nel suo discorso, Le Pen ha rilanciato il suo slogan di campagna elettorale, 'Il Rinascimento per la Francia": paragonando l'attuale periodo all'epoca storica alla quale vuole riferirsi, la leader del Rassemblement National ha illustrato il suo "Rinascimento" come "un metodo, non una rottura brutale e ancor meno una rivoluzione distruttrice".

"Sarà un esecutivo aperto vista la situazione di un Paese spaccato" Parlando davanti a più di 800 persone ad Orléans, Le Pen ha promesso che darà vita ad un "governo aperto" vista "la situazione di un Paese spaccato" e il "desiderio di unità dei francesi". "Ogni cittadino - ha sottolineato - con la diversità dei percorsi, dei talenti, delle sensibilità, è chiamato a partecipare al movimento di rinascita francese che io propongo al Paese". Marine Le Pen ha promesso che formerà un governo "di unione nazionale", "pluralista" e diretto dall'attuale presidente del partito, Jordan Bardella, nel caso di vittoria il prossimo maggio. Approfondimento Proteste Francia, 800 mila in piazza e 1.300 fermi

Le Pen: “combatterò oscurantismo e ideologia islamista” Marine Le Pen ha promesso di perseguire la "rinascita" della Francia e di combattere "tutti gli oscurantismi", a cominciare da quello "dell'ideologia islamista". "Rifiutiamo la stigmatizzazione delle donne in nome di un dogma di un'altra epoca", ha dichiarato la leader dell'estrema destra francese, indicata da tutti i sondaggi come favorita per le presidenziali in programma tra aprile e maggio prossimi. Approfondimento Francia, circa mille arresti durante le manifestazioni

Le Pen: “difesa nazionale e no ad atomica condivisa” Marine Le Pen si è detta contraria a delegare la difesa della Francia e alla sua "mutualizzazione", in un chiaro riferimento all'Unione europea. La difesa sarà "nazionale, con un esercito nazionale", ha affermato la leader dell'estrema destra francese. "Ambisco a dotare nuovamente la Francia di un esercito potente e moderno", ha dichiarato Le Pen, favorita nei sondaggi per le presidenziali del prossimo anno, esprimendo anche il rifiuto di condividere la bomba atomica. Approfondimento Francia, Macron vieta i cortei dopo gli scontri

"Non manderò i giovani a morire in guerre che non sono nostre" “Non manderò i nostri giovani a morire in avventure militari sconsiderate o irresponsabili. E ancor meno in guerre che non sono le nostre" ha detto ancora Marine Le Pen. "Andare verso la pace non è, come sostengono i guerrafondai da salotto che affollano i ministeri e gli studi televisivi, un atto di debolezza, ma un atto di coraggio", ha affermato la leader del Rassemblement National, spesso accusato dagli avversari politici di eccessiva indulgenza nei confronti della Russia di Vladimir Putin. Le Pen ha aggiunto di voler iscrivere il concetto di "comunità nazionale" nella Costituzione.

“I delinquenti non vengono puniti, i mafiosi impongono la loro legge” Marine Le Pen ha promesso ad Orléans di ristabilire "lo stato di diritto" promettendo una stretta sull'immigrazione e contro le violenze nelle piazze, mentre il Paese è attraversato da settimane di proteste contro il caro vita. Davanti a 8.500 sostenitori del Rassemblement national, la leader dell'estrema destra, favorita nei sondaggi, ha proposto "non un ritorno al passato, ma l'alba di una nuova era". "Chi può affermare che esista uno Stato di diritto quando orde vengono a saccheggiare e incendiare i nostri edifici?", ha dichiarato Le Pen, accusando il governo centrista di Emmanuel Macron di debolezza nei confronti dei manifestanti violenti e di mancanza di autorita'.