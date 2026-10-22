Il fondatore di Forza Italia, nel 2013, dopo la condanna in merito al piano di evasione fiscale attuato attraverso Mediaset S.p.A. e altre società del medesimo gruppo in relazione all'acquisizione di diritti televisivi, aveva presentato ricorso contro l'Italia alla Corte di Strasburgo. Per la Corte europea dei diritti umani, però, non ha “rilevato alcuna apparente violazione" e quindi tale ricorso è "manifestamente infondato"

Il processo per frode fiscale sui diritti tv Mediaset è stato equo. A stabilirlo è la Corte europea dei diritti umani che ha respinto il ricorso che era stato presentato da Silvio Berlusconi contro l'Italia alla Corte di Strasburgo il 28 dicembre 2013. Il fondatore di Forza Italia era stato condannato penalmente per un piano di evasione fiscale attuato attraverso Mediaset S.p.A. e altre società del medesimo gruppo, in relazione all'acquisizione di diritti televisivi. Il caso, dopo il ricorso presentato da Berlusconi, è stato esaminato dalla Cedu che si è focalizzata in particolare sulla questione relativa all'imparzialità del collegio giudicante della Corte di Cassazione e ha stabilito che tale ricorso alla Corte di Strasburgo è "manifestamente infondato". Si chiude così una causa lunga oltre dieci anni che gli eredi del fondatore di Forza Italia avevano deciso di portare avanti anche dopo la sua morte.