Zampolli: "Tutti stanno scappando dall'amministrazione Trump"

"La gente non sta lasciando l'amministrazione Trump, sta scappando". Lo afferma, in un'intervista a Repubblica, Paolo Zampolli, diplomatico, ex inviato speciale di Trump per le partnership globali. Perché il presidente ha deciso di lasciarla andare? "Era un po' di tempo che ci parlavamo - aggiunge -. L'incarico di inviato speciale dura un anno. Ci sono discussioni in corso anche per gli altri, come Grenell, Boulos, gli stessi Kushner e Witkoff, tutti irregolari. Il presidente mi aveva prorogato per sei mesi, ma a questo punto il dipartimento di Stato mi stava stretto". "Ho svolto questo compito per un anno - aggiunge - e ottenuto grandi risultati per gli Stati Uniti, come l'acquisto di molti aerei Boeing. A questo punto il governo sta cambiando e tante persone stanno lasciando l'amministrazione. Lui mi ha detto: 'Al dipartimento di Stato l'incarico è finito, perché non vai a fare business, visto che sei capace? Almeno guadagni qualcosa'. Gli ho risposto: "Signor presidente, hai sempre ragione'". Ha detto che molte persone stanno lasciando l'amministrazione: temono la sconfitta alle elezioni di midterm? "Certo, tutti stanno lasciando. Non lasciando, scappando" continua Zampolli.