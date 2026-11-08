Lutto nella storica famiglia Porsche, protagonista dell'industria automobilistica tedesca. Gerhard Porsche, figlio di Ferry Porsche e nipote di Ferdinand Porsche, fondatore della celebre dinastia industriale, è morto il 30 ottobre all'età di 88 anni a St. Lorenz am Mondsee, nell'Alta Austria, nel distretto di Vöcklabruck, sulle rive del lago Mondsee. A riportare la notizia dopo alcuni giorni è il quotidiano austriaco "Kronen Zeitung", che cita il necrologio pubblicato dalla famiglia. Gerhard Porsche, si legge nell'annuncio funebre, si è spento "circondato dalla sua amata famiglia". Non sono state rese note le cause del decesso. A piangerlo sono la moglie Iris, le figlie e gli altri familiari. Per il 17 novembre è prevista a Thalgau, in Austria, una cerimonia di commiato in forma privata.

Un profilo lontano dalla ribalta

Appartenente alla terza generazione della famiglia Porsche, Gerhard era figlio di Ferry, al quale si deve la nascita del marchio di auto sportive Porsche, e nipote di Ferdinand, il celebre progettista automobilistico che fondò nel 1931 a Stoccarda lo studio di progettazione da cui sarebbe nata la storica azienda. Era inoltre fratello di Wolfgang Porsche, 83 anni, tra i più noti esponenti della famiglia. A differenza del fratello Wolfgang, Gerhard Porsche aveva scelto di mantenere un profilo riservato, lontano dalla ribalta pubblica e mediatica. Nel corso degli anni aveva sviluppato un legame particolare con la valle del Metnitztal, in Carinzia, dove aveva acquistato una seconda residenza e sostenuto con investimenti il piccolo centro, al quale era profondamente legato.

La storia del marchio

La storia della famiglia Porsche è strettamente legata all'evoluzione dell'automobilismo mondiale. Nel 1931 Ferdinand Porsche fondò a Stoccarda, insieme a due soci, uno studio di progettazione automobilistica. Dopo la Seconda guerra mondiale, il figlio Ferry trasformò quell'attività in una casa automobilistica specializzata nella produzione di vetture sportive. Nel 1948 nacque la Porsche 356, la prima automobile a portare il nome della famiglia. Da quel progetto prese forma uno dei marchi più prestigiosi al mondo, diventato un simbolo di sportività, lusso e ingegneria tedesca. Tra i modelli più rappresentativi figura la Porsche 911, ancora oggi una delle vetture più iconiche della produzione automobilistica internazionale.