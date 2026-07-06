Porsche, nuovi licenziamenti in arrivo: 4mila dipendenti a rischio

E' quanto scrive il quotidiano Handelsblatt. Secondo l'articolo, sarebbero particolarmente colpiti i dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo

L'ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di auto sportive Porsche potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. E' quanto scrive il quotidiano Handelsblatt. Secondo l'articolo, sarebbero particolarmente colpiti i dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo. Presso il centro di sviluppo di Weissach, circa il 30 per cento delle risorse sarà sottoposto a revisione. Interpellato dalla dpa, un portavoce di Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro, ma ha fatto riferimento a un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. Il pacchetto dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio.