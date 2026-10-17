Usa, Zacharia elogia Trump dopo aver lasciato incarico portavoce

Il presidente Usa l'ha licenziata dopo solo 5 giorni dal conferimento dell'incarico. Ai dubbi sulla sua prestazione si sono aggiunti interrogativi sulla sua carriera professionale, dopo che ha ammesso di non aver superato l'esame per esercitare la professione di avvocato in California
Katie Zacharia ha elogiato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo aver lasciato l'incarico di portavoce della Casa Bianca, che aveva assunto meno di una settimana fa, affermando che è stato un onore lavorare per lui. "Il presidente Trump è un uomo gentile, meraviglioso, attento, premuroso, entusiasta e laborioso. Vorrei che più americani lo apprezzassero. Nessuno riuscirà mai più a rendere grande l'America come lui ha fatto e continua a fare. È stato un onore lavorare per lui", ha scritto Zacharia sul suo account X, poche ore dopo essere stata sollevata dall'incarico dopo appena quattro giorni come portavoce del presidente.
Nomina annunciata lo scorso 9 ottobre
L'uscita di scena di Zacharia è avvenuta dopo che Trump le aveva suggerito di riconsiderare la sua carica, a seguito delle critiche ricevute per la sua prima conferenza stampa, durata quattordici minuti e durante la quale aveva risposto solo a tre domande, tutte provenienti da media conservatori. Ai dubbi sulla sua prestazione si sono aggiunti interrogativi sulla sua carriera professionale, dopo che ha ammesso di non aver superato l'esame per esercitare la professione di avvocato in California. Il presidente aveva annunciato la nomina di Zacharia il 9 ottobre in sostituzione di Karoline Leavitt, che aveva lasciato l'incarico ad agosto per dedicare più tempo alla sua famiglia.