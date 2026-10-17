Usa, Zacharia elogia Trump dopo aver lasciato incarico portavoce

Katie Zacharia ha elogiato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo aver lasciato l'incarico di portavoce della Casa Bianca, che aveva assunto meno di una settimana fa, affermando che è stato un onore lavorare per lui. "Il presidente Trump è un uomo gentile, meraviglioso, attento, premuroso, entusiasta e laborioso. Vorrei che più americani lo apprezzassero. Nessuno riuscirà mai più a rendere grande l'America come lui ha fatto e continua a fare. È stato un onore lavorare per lui", ha scritto Zacharia sul suo account X, poche ore dopo essere stata sollevata dall'incarico dopo appena quattro giorni come portavoce del presidente.