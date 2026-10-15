Lo ha riferito il portavoce dell'ospedale Lady Reading, aggiornando il precedente bilancio di 17 vittime comunicato dalla polizia. Almeno 19 bambini sono ricoverati in ospedale e alcuni sono in gravi condizioni. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e, secondo le autorità, altri bimbi potrebbero trovarsi sotto le macerie

Un'insegnante e 27 bambini sono morti in seguito al crollo del tetto in una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Lo ha riferito all'Ansa Muhammad Asim, il portavoce dell'ospedale Lady Reading. "Il bilancio delle vittime del crollo del tetto nella scuola di Peshawar è salito a 28, tra cui 27 alunni (21 maschi e sei femmine) e un'insegnante”, ha dichiarato Asim. In precedenza, la polizia aveva riferito un bilancio di 17 vittime, tra cui 16 bambini e una maestra. Sono oltre 30 le persone sono rimaste ferite, sei delle quali versano in condizioni critiche. Almeno 19 bambini sono ricoverati in ospedale e alcuni sono in gravi condizioni.