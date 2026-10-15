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Pakistan, crolla il tetto di una scuola a Peshawar. Ospedale: morti 27 bimbi e una maestra

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Lo ha riferito il portavoce dell'ospedale Lady Reading, aggiornando il precedente bilancio di 17 vittime comunicato dalla polizia. Almeno 19 bambini sono ricoverati in ospedale e alcuni sono in gravi condizioni. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e, secondo le autorità, altri bimbi potrebbero trovarsi sotto le macerie 

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Un'insegnante e 27 bambini sono morti in seguito al crollo del tetto in una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Lo ha riferito all'Ansa Muhammad Asim, il portavoce dell'ospedale Lady Reading. "Il bilancio delle vittime del crollo del tetto nella scuola di Peshawar è salito a 28, tra cui 27 alunni (21 maschi e sei femmine) e un'insegnante”, ha dichiarato Asim. In precedenza, la polizia aveva riferito un bilancio di 17 vittime, tra cui 16 bambini e una maestra. Sono oltre 30 le persone sono rimaste ferite, sei delle quali versano in condizioni critiche. Almeno 19 bambini sono ricoverati in ospedale e alcuni sono in gravi condizioni.

 

Residents gather during a search operation after a roof collapsed at a school in Peshawar on October 15, 2026. Sixteen pupils and a teacher were killed on October 15 after a roof collapsed at a school in the northwest Pakistani city of Peshawar, emergency services said. (Photo by Abdul MAJEED / AFP)
PAKISTAN-ACCIDENT-SCHOOL - ©Ansa

Crollo di tre piani, proseguono le operazioni di soccorso

Il crollo ha interessato tre piani dell'edificio scolastico, secondo quanto riferito all’Ansa dal portavoce del servizio di soccorso Rescue 1122, Bilal Faizi. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e, secondo le autorità, altri bambini potrebbero trovarsi sotto le macerie. 

Approfondimento

Crolla tetto di una scuola, morti 14 bambini a Lahore
Rescuers and residents conduct a search operation after a roof collapsed at a school in Peshawar on October 15, 2026. Sixteen pupils and a teacher were killed on October 15 after a roof collapsed at a school in the northwest Pakistani city of Peshawar, emergency services said. (Photo by Abdul MAJEED / AFP)
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