Crolla tetto di una scuola, morti 14 bambini a Lahore

Il crollo del tetto di una scuola privata a Lahore, in Pakistan, ha causato la morte di quattordici bambini tra i 5 e i 16 anni e di un'insegnante di 30 anni. Secondo il ministro dell'Informazione del Punjab, Azma Bokhari, la struttura era abusiva e situata in un edificio fatiscente. Le autorità hanno avviato indagini per negligenza e ordinato controlli sugli immobili pericolanti della zona.