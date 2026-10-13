Aveva circa vent'anni il ventenne morto pochi minuti dopo essere entrato nel recinto di una tigre siberiana di due quintali allo Yorkshire Wildlife Park. Il parco è chiuso da sabato e il Comune di Doncaster ha avviato un'indagine sulla sicurezza ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si chiamava William Chapman l'uomo ucciso da una tigre allo Yorkshire Wildlife Park, un parco faunistico vicino a Doncaster, nel South Yorkshire, in Inghilterra. Secondo quanto riportato dalla Bbc e dal Guardian, l'uomo, che si ritiene avesse circa vent'anni, è entrato nel recinto dove era richiuso l'animale nel pomeriggio di sabato scorso, scavalcando le barriere e raggiungendo Altai, un maschio di tigre siberiana del peso di circa 200 kg. Secondo i testimoni, il giovane indossava le cuffie e camminava avanti e indietro nei pressi dell'area prima di entrare. Una persona ha raccontato di averlo visto arrampicarsi sulle protezioni, saltare all'interno e sdraiarsi davanti alla tigre, che di lì a poco l'avrebbe attaccato e ucciso. L'intera sequenza sarebbe durata soltanto un paio di minuti. La polizia del South Yorkshire ha confermato che Chapman era in visita al parco da solo.

L'appello della polizia a non condividere i video diffusi in rete Nelle ore successive alla tragedia sono circolati online diversi video che mostrerebbero i momenti precedenti all'attacco e le reazioni dei presenti. In alcune immagini si sentono persone che invitano Chapman a non avvicinarsi alla tigre e, durante l'aggressione, a fingersi morto. Altri testimoni hanno tentato senza successo di distrarre l'animale, anche colpendo la recinzione per richiamarne l'attenzione. Un video pubblicato su un account social ritenuto riconducibile a Chapman sembra mostrare l'interno del recinto mentre l'uomo si avvicina alla tigre attraverso una zona erbosa. Si sentono alcune persone gridare e invitarlo a uscire. Il video si interrompe prima dell'attacco e l'account è stato successivamente rimosso. Accanto alle immagini sono circolati anche diversi falsi generati con l'intelligenza artificiale. La polizia ha invitato il pubblico a non condividere i filmati, mentre proseguono gli accertamenti sulla vicenda.