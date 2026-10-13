Aveva circa vent'anni il ventenne morto pochi minuti dopo essere entrato nel recinto di una tigre siberiana di due quintali allo Yorkshire Wildlife Park. Il parco è chiuso da sabato e il Comune di Doncaster ha avviato un'indagine sulla sicurezza
Si chiamava William Chapman l'uomo ucciso da una tigre allo Yorkshire Wildlife Park, un parco faunistico vicino a Doncaster, nel South Yorkshire, in Inghilterra. Secondo quanto riportato dalla Bbc e dal Guardian, l'uomo, che si ritiene avesse circa vent'anni, è entrato nel recinto dove era richiuso l'animale nel pomeriggio di sabato scorso, scavalcando le barriere e raggiungendo Altai, un maschio di tigre siberiana del peso di circa 200 kg. Secondo i testimoni, il giovane indossava le cuffie e camminava avanti e indietro nei pressi dell'area prima di entrare. Una persona ha raccontato di averlo visto arrampicarsi sulle protezioni, saltare all'interno e sdraiarsi davanti alla tigre, che di lì a poco l'avrebbe attaccato e ucciso. L'intera sequenza sarebbe durata soltanto un paio di minuti. La polizia del South Yorkshire ha confermato che Chapman era in visita al parco da solo.
L'appello della polizia a non condividere i video diffusi in rete
Nelle ore successive alla tragedia sono circolati online diversi video che mostrerebbero i momenti precedenti all'attacco e le reazioni dei presenti. In alcune immagini si sentono persone che invitano Chapman a non avvicinarsi alla tigre e, durante l'aggressione, a fingersi morto. Altri testimoni hanno tentato senza successo di distrarre l'animale, anche colpendo la recinzione per richiamarne l'attenzione. Un video pubblicato su un account social ritenuto riconducibile a Chapman sembra mostrare l'interno del recinto mentre l'uomo si avvicina alla tigre attraverso una zona erbosa. Si sentono alcune persone gridare e invitarlo a uscire. Il video si interrompe prima dell'attacco e l'account è stato successivamente rimosso. Accanto alle immagini sono circolati anche diversi falsi generati con l'intelligenza artificiale. La polizia ha invitato il pubblico a non condividere i filmati, mentre proseguono gli accertamenti sulla vicenda.
Il parco resta chiuso, avviata un'indagine sulla sicurezza
Lo Yorkshire Wildlife Park è stato evacuato sabato e risulta ancora chiuso, come specificano i media inglesi. Il parco ha confermato che Altai non sarà soppresso perché appartiene a una specia in via di estinzione. Il Comune di Doncaster ha avviato un'indagine per chiarire le circostanze dell'accaduto. La tragedia ha infatti sollevato interrogativi sulle misure di sicurezza adottate nei parchi faunistici. Diversi esperti di fauna selvatica e zoo hanno tuttavia sottolineato al Guardian che potrebbe essere stato difficile prevenire un episodio di questo tipo. Le indagini dovranno ora chiarire come Chapman sia riuscito a entrare nel recinto e ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'attacco.