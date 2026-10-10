Regno Unito, scavalca recinto e viene sbranato da una tigre in uno zoo

I soccorritori, arrivati sul posto con ambulanze, un elicottero e personale medico, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Lo zoo è stato evacuato e resterà chiuso per il weekend
Un uomo è morto sbranato da una tigre nello Yorkshire Wildlife Park, zoo vicino Doncaster nel nord dell'Inghilterra. Lo ha riferito la polizia del South Yorkshire. Secondo le prime ricostruzioni, il visitatore avrebbe scavalcato intenzionalmente le barriere di protezione dell'area del parco che ospita le tigri siberiane e una di loro lo avrebbe assalito provocandogli ferite gravissime. I soccorritori, arrivati sul posto con ambulanze, un elicottero e personale medico, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
Il parco resterà chiuso per il weekend
Subito dopo la tragedia, il parco è stato evacuato e resterà chiuso per l'intero weekend. Le forze dell'ordine hanno precisato che la tigre è stata messa in sicurezza all'interno del proprio recinto, escludendo qualsiasi ulteriore pericolo per l'incolumità pubblica. La dirigenza dello zoo, che ha rivolto un appello ai visitatori affinché non diffondano né condividano sui social eventuali filmati dell'aggressione, ha ribadito la piena collaborazione con gli investigatori, ricordando che la tutela del pubblico resta la priorità assoluta del parco. L'attrazione, denominata "Land of the Tigers", dispone di una passerella rialzata lunga circa 300 metri da cui i visitatori possono osservare le tigri siberiane nel loro recinto, che comprende un'area boschiva, un prato e uno specchio d'acqua con cascata.