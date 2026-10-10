Regno Unito, scavalca recinto e viene sbranato da una tigre in uno zoo

I soccorritori, arrivati sul posto con ambulanze, un elicottero e personale medico, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Lo zoo è stato evacuato e resterà chiuso per il weekend

Un uomo è morto sbranato da una tigre nello Yorkshire Wildlife Park, zoo vicino Doncaster nel nord dell'Inghilterra. Lo ha riferito la polizia del South Yorkshire. Secondo le prime ricostruzioni, il visitatore avrebbe scavalcato intenzionalmente le barriere di protezione dell'area del parco che ospita le tigri siberiane e una di loro lo avrebbe assalito provocandogli ferite gravissime. I soccorritori, arrivati sul posto con ambulanze, un elicottero e personale medico, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.