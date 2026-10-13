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Tra Eritrea ed Etiopia c'è il rischio di un conflitto molto più ampio

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il fallimento degli accordi di Pretoria riaccende il conflitto in Tigray e le tensioni tra Etiopia ed Eritrea. Sullo sfondo, la contesa per l’accesso al Mar Rosso e le rivalità regionali, mentre resta il rischio che il conflitto si intrecci con le crisi in Sudan e Yemen

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