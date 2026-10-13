"Presunta emergenza aerea", cessato allarme a aeroporto di Norimberga

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"Presunta emergenza aerea", cessato l'allarme presso l'aeroporto di Norimberga

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Le forze dell'ordine tedesche avevano ipotizzato, in un primo momento, la presenza di un drone nei pressi dello scalo. Poi, dopo le verifiche del caso, l'allarme è rientrato

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Nelle scorse ore la polizia tedesca ha deciso di isolare l’aeroporto di Norimberga, in Baviera. "Ipotizziamo che si tratti di una presunta emergenza aerea", era stato dichiarato da parte di un portavoce della polizia a seguito dell'intervento diretto presso lo scalo delle forze dell’ordine, intervenute proprio per mettere in sicurezza lo scalo.

Il cessato allarme

Poi, nel primissimo pomeriggio è arrivata la conferma del cessato allarme. "I controlli sul posto hanno evidenziato che non sussiste alcun pericolo", ha annunciato la polizia tedesca. 

Le forze dell'ordine intervenute per isolare lo scalo a Norimberga - ©Getty

Cosa è successo 

Nel corso della scorsa notte un possibile avvistamento di droni aveva disturbato il traffico aereo proprio presso l'aeroporto di Norimberga. Lo aveva reso noto la Bild dopo aver ribadito la notizia dell'intervento della polizia che, questa mattina, ha isolato lo scalo aereo della città tedesca.  Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, tre piloti hanno segnalato in modo indipendente l'uno dall'altro un oggetto che avevano visto durante la fase di decollo o di atterraggio. L'ipotesi iniziale era stata quella legata alla presenza di un drone. Gli avvistamenti sono avvenuti in successione tra le ore 2 e le 4 del mattino. La polizia di frontiera ha cercato l'oggetto segnalato, impiegando nelle ricerche anche un elicottero, ma senza alcun esito.

L'aereo proveniente da Corfù

Un ulteriore allarme di un'emergenza in volo era partito qualche ora fa da un aereo in arrivo dall'isola greca di Corfù, che è poi "atterrato in sicurezza", secondo il portavoce dello scalo stesso. Stando alle notizie riportate dalla Dpa, "i passeggeri si trovano ancora all'interno del velivolo e stanno bene, come pure i piloti". È la Dpa a riferire che il volo aveva lanciato un codice di emergenza. Gli Eurofighter erano perciò decollati per accompagnarlo nel cielo tedesco.

 

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