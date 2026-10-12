Sudan, attacco aereo su una miniera d'oro: almeno 72 minatori morti

L'organizzazione per i diritti umani "Emergency Lawyers" ha accusato l'aeronautica egiziana di aver compiuto l'attacco. Il Cairo non ha al momento rilasciato commenti

Il gruppo sudanese per i diritti umani "Emergency Lawyers" ha riferito che 72 lavoratori sono rimasti uccisi in raid aerei contro una miniera d'oro situata al confine tra Sudan ed Egitto, attribuendo la responsabilità dell'attacco all'aeronautica militare egiziana. "L'attacco condotto da velivoli militari egiziani ha causato la morte di 72 minatori civili - ha dichiarato il gruppo, che si occupa di documentare le atrocità commesse in Sudan - mentre sono in corso le operazioni per documentare e verificare il bilancio delle vittime".

Zona contesa

"I ripetuti attacchi alle regioni di confine ricche di oro e minerali riflettono la volontà delle autorità egiziane di espandersi e affermare il proprio controllo sulle risorse naturali del Sudan", ha aggiunto il gruppo. La zona di confine tra Sudan ed Egitto, infatti, è contesa: entrambi i paesi rivendicano il possesso del Triangolo di Hala'ib, un'area ricca di risorse. Ciò avviene nonostante il fatto che Il Cairo sia un alleato chiave dell'esercito sudanese, impegnato in un conflitto contro le forze paramilitari delle Rapid Support Forces (RSF) dall'aprile 2023.